Защитник «Црвены Звезды» Петкович подписал контракт со «Спартаком»

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович подписал контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт красно-белых.
24-летний сербский футболист уже прибыл в расположение своей новой команды, которая ведёт подготовку к сезону в Австрии.
В гостинице Петковича встретили генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов, технический директор клуба Юхан Гераскин и главный тренер команды Массимо Каррера.
«Добро пожаловать в «Спартак»! Желаю вам успешно проявить себя в новой команде», — сказал Родионов.
«Рад встрече!» — поприветствовал новичка команды итальянский наставник чемпионов России.
Марко Петкович стал игроком «Спартака»