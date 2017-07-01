Экс-голкипер «Манчестер Сити» Кабальеро подписал контракт с «Челси»

Голкипер Вилли Кабальеро, чей контракт с «Манчестер Сити» истёк в конце июня, на правах свободного агента перешёл в «Челси», сообщает официальный сайт лондонского клуба. О деталях соглашения «Челси» с 35-летним футболистом пока не известно.
«Очень рад присоединиться к «Челси», действующему чемпиону Англии. С нетерпением жду встречи с новыми партнёрами по команде и надеюсь помочь клубу добиться ещё большего успеха в предстоящем сезоне», — сказал Кабальеро.
Кабальеро перешёл в «Манчестер Сити» из «Малаги» в июле 2014 года. В минувшем сезоне он провёл 27 матчей, а в общей сложности на его счету 48 игр за «горожан».