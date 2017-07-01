Петкович: переход в «Спартак» — это очень большой шаг вперёд в моей карьере

Новичок «Спартака» 24-летний сербский защитник Марко Петкович прокомментировал свой переход в стан красно-белых.
Петкович, предыдущим клубом которого была «Црвена Звезда», присоединился к «Спартаку» на сборе в Австрии.
«Дорога выдалась непростой, и я, конечно, немного устал от неё. Но я рад, что наконец-то добрался до места назначения. «Спартак» — великий клуб! Такой же великий в России, как «Црвена Звезда» в Сербии. Неслучайно болельщиков этих клубов давно связывают даже не дружеские, а братские отношения. Убедился в этом лишний раз, когда минувшей весной «Спартак» играл в Белграде с «Црвеной Звездой» товарищеский матч, который превратился и для футболистов, и для болельщиков в настоящий праздник. К слову, в тот день на тренерском мостике нашей команды был Миодраг Божович, который сравнительно долго проработал в России. Он много рассказывал о российском футболе, а когда речь заходила о «Спартаке», то использовал эпитеты в превосходной степени. Играть в таком легендарном клубе большая честь. И когда появляется такой шанс, конечно, хочется его использовать.
Во-первых, я очень горд, а во-вторых, это очень большой шаг вперёд в моей карьере. И ещё здорово, что я пришёл в «Спартак» именно из «Црвены Звезды». Именно из этого сербского клуба 13 лет назад в «Спартак» перешел Неманья Видич. Причём мне рассказывали, что он также подписал контракт в начале июля. Карьера Видича в спартаковской футболке сложилась счастливо. Но я не смею проводить аналогию и загадывать наперёд. Поскольку Видич — это легенда европейского футбола. А я пока лишь в середине пути. Но я первый сербский футболист, который пополнил ряды «Спартака» после Неманьи. И это тоже, не скрою, большая честь для меня!» — приводит слова Петковича официальный сайт красно-белых.