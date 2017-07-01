Дракслер: игроки сборной Германии готовы сыграть в любых условиях хоть 120 минут

Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер поделился ожиданиями от предстоящего 2 июля в Санкт-Петербурге финального матча Кубка конфедераций с командой Чили.
«Мы гордимся выходом в финал. Знаем, что Чили – сильный соперник. Но все наши игроки готовы побеждать и хотят как можно скорее начать матч. Завтрашняя игра не будет похожа на наш предыдущий матч с Чили (1:1). Тогда мы выдали не лучшую игру. Особенно это касается первых 15 минут, которые мы проспали. Чилийцы очень сильны, поэтому мы должны играть на 100 % все 90 минут, чтобы победить. Надеюсь, покажем хороший футбол. Хочется уехать в отпуск с трофеем.
Моё письмо российским болельщикам? Нас приняли очень тепло, всё было организовано на высшем уровне. Мы не думали о безопасности или о чём-то ещё.
Видаль сказал, что эта сборная Германии играет лучше, чем первая? Думаю, Видаль знает и некоторых других игроков, например, из «Баварии». Но, конечно, нынешняя сборная – не второй состав. Мы прогрессируем как команда и знаем, что сильны. Вчера молодёжная сборная Германии выиграла свой турнир. В нашей команде тоже много классных игроков, так что у Йоахима Лёва большой выбор перед ЧМ-2018. Но впереди ещё целый сезон, который может внести свои коррективы.
Для нас не проблема, что будет дождь, а не 30 градусов жары. Важно не это, а форма игроков. Все ребята готовы сыграть в любых условиях хоть 120 минут», — заявил на предматчевой пресс-конференции полузащитник бундестим, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.