Агент: ЦСКА и «Локомотив» не готовы заплатить запрашиваемую цену за Индио

Мануэль Пирес, агент полузащитника «Эшторил» Матеуса Индио, прокомментировал информацию от издания A Bola о том, что российские ЦСКА и «Локомотив» сделали трансферные предложения о переходе игрока.
«Ни ЦСКА, ни «Локомотив» не готовы заплатить запрашиваемую цену за трансфер Индио», — сообщил Пирес корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
По информации «Чемпионата», «Эшторил» готов продать Индио за € 4 млн, и на данный момент фаворитом в борьбе за трансфер игрока является швейцарский «Сьон».
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Индио провёл 26 матчей за «Эшторил», из которых 20 – в основном составе. Полузащитник забил четыре мяча и получил четыре жёлтые карточки.