«Цзянсу Сунин» под руководством Капелло уступил команде Виллаш-Боаша

В матче 15-го тура китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин», который тренирует бывший наставник сборной России Фабио Капелло, на своём поле с минимальным счётом уступил «Шанхай СИПГ», главным тренером которого является экс-рулевой «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 54-й минуте — точным ударом отметился Элкесон.
В трёх матчах под руководством Капелло «Цзянсу Сунин» дважды проиграл и один раз сыграл вничью.
В таблице первенства «Цзянсу Сунин» (9 очков) занимает 15-е место, «Шанхай СИПГ» (36) — второе.