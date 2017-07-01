Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с «Вождовацем»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на контрольный матч с сербским «Вождовацем».
«Спартак» (стартовый состав): Артём Ребров, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Лукас Фернандо, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Луис Адриано, Квинси Промес, Зе Луиш.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Спартак» — «Вождовац». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени. Состоится она в Австрии, где «Спартак» проводит сборы.