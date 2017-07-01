Чернов: теперь уже хочется играть в РФПЛ за свой родной клуб — ЦСКА

Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился мыслями о роли братьев Алексея и Василия Березуцких, а также ответил на вопрос о возвращении в стан «армейцев». Прошлый сезон 21-летний футболист провёл на правах аренды в «Енисее».
«В основном братья Березуцкие помогают, без хорошего «втыка» на поле — никуда, это ведь братья! Они всегда говорят по делу. Надо прислушиваться, они долго играли за сборную и долго выступают за ЦСКА — плохого не посоветуют.
Это обычное явление, что игроки, получающие мало времени, уезжают в аренду. Тот же Витя Васин, который долгое время сидел на замене, захотел что-то поменять и уехал в аренду. Теперь в сборной выступает, в ЦСКА играет от свистка до свистка. Ничего плохого об аренде сказать не могу. Доволен, как складывается карьера. Но теперь уже хочется играть в РФПЛ за свой, родной клуб. Потом уже будем смотреть, как я воспользуюсь своим шансом», — цитирует Чернова сайт ЦСКА.