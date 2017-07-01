Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович сегодня подписал контракт со «Спартаком». 24-летний сербский футболист уже прибыл в расположение своей новой команды, которая ведёт подготовку к сезону в Австрии.
По информации издания Mozzart Sport, Петкович будет зарабатывать в «Спартаке» € 700 тыс. в год по двухлетнему контракту. Соглашение защитника с красно-белыми также предусматривает различные бонусы за отдельные победы и выигрыш титула РФПЛ. Петкович достался «Спартаку» бесплатно, так как его контракт с «Црвеной Звездой» истёк.
Петкович: переход в «Спартак» — это очень большой шаг вперёд в моей карьере