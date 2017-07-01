Дюгарри: «Реал» совершит ошибку, если упустит Мбаппе

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри выразил мнение, что «Реал» должен заполучить форварда «Монако» Килиана Мбаппе.
«Здесь есть над чем подумать, Килиану предстоит принять непростое решение. Скажу так: „Реал“ совершит ошибку, если упустит Мбаппе. Килиан — новая жемчужина мирового футбола, а „Реал“ — лучший клуб мира. Они должны найти друг друга», — цитирует Дюгарри RMC.
Ранее президент «Королевского клуба» Флорентино Перес не подтвердил информацию о том, что он пытается приобрести Мбаппе на следующий сезон. Перес намекнул, что причиной является нежелание расставаться из-за этого с кем-то из троицы Роналду — Бензема — Бэйл.