Украинец Ткачук: после моего подката Гризманн надулся и пошёл к руководству

Полузащитник Юрий Ткачук, подписавший сегодня контракт с «Карпатами», рассказал, почему покинул «Атлетико». 22-летний украинец был игроком мадридского клуба с марта 2016 года, однако не провёл ни одного матча за первую команду «матрасников».
«Фактически в том, что я не заиграл в Мадриде, есть две причины. Одна из них потянула за собой другую. Когда я стал игроком «Атлетико», то тренировался с первой командой. Языка тогда ещё не знал, у меня был переводчик. Но на одном занятии не понял, что именно надо делать. Переводчика рядом не было. Соответственно, начал ошибаться.
Антуан Гризманн рассердился и начал фыркать. Мы немного не поняли друг друга, а во время следующего упражнения я пошёл в подкат — возможно, немного жёстче, чем следовало. Гризманн надулся, пошёл к руководству и сказал, чтобы меня здесь больше не было. Таким образом, потом я занимался с молодёжной командой.
После этого случая я отказался от услуг переводчика и начал учить язык сам. За полгода уже мог спокойно говорить, познакомился со многими людьми, с которыми общаюсь и сейчас. Испанский знаю не в совершенстве, но вполне достаточно для свободного понимания», — цитирует Ткачука официальный сайт «Карпат».