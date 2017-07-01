25-летний игрок обороны Ристо Радунович покинул расположение тульского «Арсенала», в котором находился на просмотре. Об этом сообщает пресс-служба «канониров».
Радунович с 2010 по 2014 год выступал за черногорский клуб «Будучность». Затем в сезоне-2014/15 перебрался в сербский «Борац». После неудачного сезона в составе «зебр» защитник вернулся в «Будучность», с которой в прошлом сезоне стал обладателем золотых медалей чемпионата Черногории. В 24 матчах Радунович отметился четырьмя забитыми мячами.
На счету Радуновича также двадцать матчей за молодёжные сборные Черногории разных возрастов.
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