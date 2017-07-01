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Кириченко: давайте скажем откровенно, в «Ростове» строится новая команда

1 июля 2017, суббота. 18:27. Футбол

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко отметил, что костяк команды претерпел существенные изменения, так как команду покинули несколько игроков основы.

«Давайте скажем откровенно, у нас строится новая команда, учитывая, что 7-8 футболистов основного состава ушли в другие клубы. Нам нужно пополнение, и уже сейчас появляются новые игроки. Хорошо, что это качественные и опытные футболисты, так как, когда строится новая команда, опыт и интеллект футболиста помогают быстрее наладить организацию игры», — приводит слова Кириченко официальный сайт «Ростова».

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Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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1 июля 2017, суббота
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