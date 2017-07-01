Трансфер Пепе в «ПСЖ» сорвался, португалец, скорее всего, перейдёт в «Бешикташ»

Бывший защитник «Реала» Пепе не перейдёт в «ПСЖ». Трансфер португальского футболиста в парижский клуб сорвался в последний момент, пишет Marca. Пепе прошёл для «ПСЖ» медицинское обследование, однако стороны не сумели уладить все детали.
Сообщается, что теперь 34-летний футболист, скорее всего, подпишет контракт с «Бешикташем», который был для него запасным вариантом. Игрок отправится в Турцию на следующей неделе.
Пепе, с 2007 года выступавший за «Реал», в прошедшем сезоне из-за травм провёл всего 13 матчей в Примере. Контракт защитника с мадридским клубом истёк в конце июня этого года.
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