Черчесов наблюдал за тренировкой сборной Германии в компании Лёва

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку сборной Германии, которая готовится к матчу с командой Чили в финале Кубка конфедераций — 2017. Игра пройдёт завтра, 2 июля, начало — в 21:00 мск.
Черчесов наблюдал за работой команды вместе с наставником бундестим Йоахимом Лёвом, под руководством которого Черчесов играл за австрийский «Тироль» с 2001 по 2002 год.
Фото доступно на официальной странице сборной Германии в «Твиттере».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка конфедераций Чили — Германия.