CAS отклонил иск «Фиорентины» к «Челси» по Салаху на € 32 млн

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил иск итальянской «Фиорентины» к лондонскому «Челси» по полузащитнику Мохамеду Салаху, который этим летом перешел из «Ромы» в «Ливерпуль».
«Фиорентина» требовала у «Челси» € 32 млн за ситуацию с арендой Салаха в «Рому» летом 2015 года. «Фиалки» заявляли, что «Челси» нарушил условия контракта и отдал игрока в состав соперника «Фиорентины», несмотря на наличие договорённости о продлении аренды Салаха.
CAS принял сторону «Челси» и оставил в силе вердикт ФИФА, признав английский клуб невиновным.