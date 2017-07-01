За день до финала КК-2017 в Петербург прибыли 4000 фанатов из Германии и Чили

Компания oneFactor, специализирующаяся на автоматизации интеллектуального труда, разработала сервис мониторинга массовых мероприятий. Сервис позволяет решить проблему определения точной численности посетителей крупных мероприятий и сегментации посетителей. Специально для «Чемпионата» oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
2 июля 2017 пройдут матчи за первое и третье места в рамках Кубка конфедераций. В Москве на стадионе «Спартак» Португалия и Мексика сразятся за третье место. Финальный матч между сборными Германии и Чили пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург».
По оценкам аналитиков компании oneFactor, на обоих матчах число болельщиков из стран-соперников будет примерно одинаковым. Так, за день до финала Кубка конфедераций в Санкт-Петербург прибыло более 4000 болельщиков из Германии и Чили.