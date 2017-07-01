Вирт: Украине по силам выйти на ЧМ-2018, но ехать ли в Россию — другой вопрос

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением о шансах национальной команды выйти на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. После шести туров отборочного цикла украинцы идут на четвёртом месте в своей группе.
«Видно, что Андрей Шевченко хочет перестроить игру. У него хороший тренерский штаб, наставник доверяет молодёжи. Верю, что команда движется в правильном направлении.
Понятно, что качество игры пока оставляет желать лучшего, но что касается результата, то он даёт надежду на то, что сборной по силам добиться поставленной цели — пробиться на ЧМ-2018. А ехать или не ехать в Россию — это уже другой вопрос», — цитирует Вирта «Команда №1».