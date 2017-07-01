Бухаров прибыл в расположение «Ростова»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров прибыл в расположение команды, информирует официальная страница «Ростова» в социальной сети «Твиттер». Желто-синие сейчас находятся в Австрии, где проводят летний сбор.
Бухаров играл за сборную России на Кубке конфедераций — 2017. 32-летний футболист выходил на поле во всех трёх матчах национальной команды на турнире, но лишь один раз попал в стартовый состав. Результативными действиями Бухаров не отметился.
Фото доступно на официальной странице «Ростова» в социальной сети «Твиттер».
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