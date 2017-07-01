«Ростов» объявил о переходе Кудряшова в «Рубин»

«Ростов» объявил о переходе 30-летнего защитника Фёдора Кудряшова в казанский «Рубин».
«Уважаемые болельщики, между «Ростовом» и «Рубином» достигнута договорённость о трансфере в казанский клуб защитника Фёдора Кудряшова.
Мы благодарим Фёдора за 1,5 года, которые он провёл в нашей команде. Его бойцовские качества и надёжная игра в обороне позволили «Ростову» выиграть серебряные медали чемпионата России и достойно выступить в еврокубках. Желаем Фёдору удачи!» — информирует официальный сайт «Ростова».
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