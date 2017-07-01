ЦСКА забил два гола после грубых ошибок вратарей «Партизана»

ЦСКА разгромил сербский «Партизан» в контрольном матче. Встреча проходила в Вильдоне (Австрия) на стадионе «Шпортангале» и завершилась со счётом 3:0.
Голкиперы «Партизана» Филип Кляйич и Неманья Стеванович совершили две результативные ошибки в эпизодах со вторым и третьим голами «армейцев», в результате чего отличились Витиньо и Фёдор Чалов. Кляйич защищал ворота «Партизана» в первом тайме, Стеванович появился на поле после перерыва.
«Партизан» является действующим чемпионом и обладателем Кубка Сербии.
Видео ошибок вратарей «Партизана» доступны на YouTube:
гол Витиньо после ошибки Кляйича