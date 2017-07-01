Божинов, которого Георгиев сватал в чемпионат России, стал игроком «Лозанны»

Бывший нападающий сборной Болгарии Валери Божинов стал игроком «Лозанны». 31-летний футболист подписал со швейцарцами контракт сроком на два года, сообщает пресс-служба клуба.
Любопытно, что в конце июня соотечественник Божинова и игрок «Оренбурга» Благой Георгиев заявил, что очень скоро Валери может перейти в чемпионат России.
Божинов известен по выступлениям за «Лечче», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Парму».
Фотографию можно посмотреть в официальном аккаунте «Лозанны» в социальной сети «Твиттер».