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Божинов, которого Георгиев сватал в чемпионат России, стал игроком «Лозанны»

1 июля 2017, суббота. 20:13. Футбол

Бывший нападающий сборной Болгарии Валери Божинов стал игроком «Лозанны». 31-летний футболист подписал со швейцарцами контракт сроком на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Любопытно, что в конце июня соотечественник Божинова и игрок «Оренбурга» Благой Георгиев заявил, что очень скоро Валери может перейти в чемпионат России.

Божинов известен по выступлениям за «Лечче», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Парму».

Фотографию можно посмотреть в официальном аккаунте «Лозанны» в социальной сети «Твиттер».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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