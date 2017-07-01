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Чернышов: новичок «Спартака» Петкович умеет и любит подключаться в атаку

1 июля 2017, суббота. 20:29. Футбол

Российский специалист Андрей Чернышов, который возглавлял сербский «Спартак» из Суботицы, прокомментировал переход защитника «Црвены Звезды» Марко Петковича в московский «Спартак»,

«Марко Петкович был ведущим футболистом «Црвены Звезды» и её лидером, а сейчас привлекается в сборную Сербии. Это достаточно жёсткий игрок, который хорош в единоборствах, игре «один в один» и в обороне. В Сербии Марко играл правого защитника, но «Црвена Звезда» почти со всеми соперниками играла с позиции силы, много атаковала. Поэтому и от крайних защитников требовалось хорошее подключение, точные фланговые передачи. Петкович умеет и любит подключаться в атаку, он один из лучших ассистентов лиги среди защитников.

Наверное, «Спартак» сделал хорошее приобретение, но я всегда осторожно отношусь к переходам игроков между чемпионатами. Особенно, когда приезжают из лиги, которая ниже по уровню. Было уже много примеров, когда лидеры более слабых лиг приезжали в Россию и у них получалось. Важно, как будет происходить адаптация. Сложно прогнозировать, сможет ли Петкович заиграть у нас. Многое будет зависеть от самого игрока и от тренеров, которые должны будут объяснить ему, что собой представляет РФПЛ.

Думаю, что такого футболиста брали с прицелом играть в стартовом составе, а не с перспективой на будущее. Он будет претендовать на выход в основе, но есть несколько факторов. В плане адаптации проблем быть не должно — у русских и сербов одна вера, одна культура. Но могут быть проблемы в игровом плане. Надо, чтобы футболист как можно быстрее перестроился к новому чемпионату. Надеюсь, «Спартак» приобрёл усиление», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Видео доступно на «Чемпионате».

Петкович: переход в «Спартак» — это очень большой шаг вперёд в моей карьере
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак ФК Црвена Звезда Андрей Чернышов Марко Петкович
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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