«Динамо» одержало волевую победу над действующим чемпионом Болгарии «Лудогорцем»

«Динамо» выиграло у болгарского клуба «Лудогорец» в контрольном матче. Встреча проходила в Бад-Херинге (Австрия) на стадионе «Реттенбахштадион» и завершилась со счетом 3:1.
В середине первого тайма Жоао Пауло открыл счёт. Незадолго до перерыва Вандерсон провёл ответный мяч. На 48-й минуте Фатос Бечирай вывел «Динамо» вперёд, а шесть минут спустя Александр Зотов забил третий гол в ворота «Лудогорца».
В минувшем розыгрыше чемпионата Болгарии «Лудогорец» занял первое место, опередив ближайшего преследователя на 16 очков.