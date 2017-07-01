Клопп: во время предсезонки хотим увидеть большой прогресс игроков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о значении предсезонной подготовки. Красные этим летом, помимо контрольных матчей, примут участие в двух товарищеских турнирах — Premier League Asia Trophy и Audi Cup.
«Не считая официальных матчей, предсезонка — самая важная часть сезона, поскольку во время неё мы формируем фундамент на весь год. Уверен на 100%, если мы заложим хорошую основу, у нас будет успешный сезон. Первый и последний день предсезонки должны полностью отличаться — мы хотим увидеть действительно большой прогресс игроков», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».
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