И. Попов: стычки в матчах часто происходят, когда команды долго сидят на сборах

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился впечатлениями от победы над «Вождовацем» в контрольном матче. Встреча прошла в Филлахе (Австрия) на стадионе «Шпортплац Фёлькендорф» и завершилась со счётом 3:2. На 79-й минуте команды остались вдесятером — Зе Луиш и Марко Гаич получили по красной карточке за драку.
«Почти каждый день у нас по две тренировки. Бегали под нагрузками, тем не менее сыграли очень хорошо. Многое получалось, поэтому заслуженно победили.
Стычка в концовке? Такие вещи почти всегда происходят, когда команды долго сидят на сборах. Ничего страшного – самое главное, мы выиграли. Требования Карреры остались прежними – победы и стопроцентая отдача на тренировках», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Видео окончания стычки доступно в «Твиттере».
Видео доступно на «Чемпионате».