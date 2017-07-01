«Краснодар» интересуется полузащитником «Ред Булл Зальцбург» Лацаро

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Ред Булл Зальцбург» Валентину Лацаро. Помимо российского клуба претендентами на 21-летнего футболиста являются «Герта» и две команды АПЛ, пишет Berliner Zeitung.
Сообщается, что «Герта» давно ведёт переговоры о переходе Лацаро, но не может договориться с «Зальцбургом» о сумме трансфера. Немцы предлагают за хавбека € 4 млн, а австрийский клуб хочет вдвое больше — € 8 млн.
В минувшем сезоне Лацаро провёл 29 матчей в чемпионате Австрии и забил три гола. На его счету восемь матчей за сборную Австрии.
Источник: «Краснодар» приобрёл Вандерсона у «Ред Булл Зальцбург» за € 8 млн