«Црвена Звезда» начала переговоры с «Амкаром» по переходу Йовичича

Полузащитник «Амкара» Бранко Йовичич может покинуть клуб. Сербская «Црвена Звезда» хочет арендовать у пермяков 24-летнего за € 200 тыс. на один год, а следующим летом выкупить Йовичича, доплатив € 300 тыс., утверждает Мozzartsport.
Таким образом, «Црвена Звезда» надеется заполучить игрока за € 500 тыс. Сербский клуб рассчитывает завершить трансфер в ближайшее время, чтобы заявить новичка на матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.
В минувшем сезоне РФПЛ Йовичич провёл 21 матч (8 — с первых минут) и забил один гол.