Пилипчук присутствовал на контрольном матче «Локомотива» с «Риекой»

Тренер «Спартака» Роман Пилипчук посетил контрольный матч «Локомотива» с хорватской «Риекой» (0:1).
«Через две недели чемпионам России уже предстоит поединок за Суперкубок, а значит, все игроки должны подойти к 14 июля во всеоружии. И не только они, но и, разумеется, тренерский штаб. Именно поэтому один из тренеров „Спартака“, Роман Пилипчук, посетил в пятницу контрольную встречу московского «Локомотива» с чемпионом Хорватии — «Риекой», также проходившую по соседству, в Австрии», — информирует сайт красно-белых.
Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» за Суперкубок России—2017 пройдёт 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».