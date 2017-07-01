Промес: драка? Так ведь мы — «Спартак», мы — бойцы

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал драку, которая случилась в концовке товарищеского матча с сербским «Вождовацем» (3:2). На 79-й минуте команды остались вдесятером после того, как Зе Луиш и Марко Гаич получили по красной карточке за стычку между собой. Игрок красно-белых набросился на серба после жёсткого подката с его стороны.
«Драка? Так ведь мы — »Спартак", мы — бойцы", — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Видео окончания драки можно посмотреть в «Твиттере».
И. Попов: стычки в матчах часто происходят, когда команды долго сидят на сборах