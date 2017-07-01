Осорио: в России потрясающая организация и очень хорошие стадионы

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио высоко оценил уровень организации Кубка конфедераций — 2017 в России и отметил качество стадионов, на которых проходят матчи турнира.
«Мы уже были в Москве, просто прекрасный город. В России потрясающая организация, очень хорошие стадионы. Мне нравится, что здесь очень эмоциональные болельщики, ведь нас поддерживали не только фанаты из Мексики, но и местные любители футбола. Хочу поблагодарить их за это. Чемпионат мира в России в следующем пройдёт отлично, как и всё здесь», — цитирует специалиста Welcome2018.
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