Каррера предоставил игрокам «Спартака» выходной после победы над «Вождовацем»

«Спартак» одержал победу над «Вождовацем» в контрольном матче. Встреча прошла в Филлахе (Австрия) на стадионе «Шпортплац Фёлькендорф» и завершилась со счётом 3:2.
После игры с сербским «Вождовацем» красно-белые получили от тренерского штаба Массимо Карреры плановый выходной, первый с начала австрийского сбора. В воскресенье игроки «Спартака» отдохнут, а в понедельник возобновят работу в Филлахе. Прибытие пятёрки игроков «Спартака», выступавших за сборную России на Кубке конфедераций — 2017, в расположение команды ожидается в ночь со 2 на 3 июля, сообщает спецкор «Чемпионата» Олег Лысенко.
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