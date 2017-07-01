«Уфа» одержала волевую победу над «Университатей» в контрольном матче

«Уфа» провела первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии. Соперником российского клуба стала румынская «Университатя» из города Крайова.
В первом тайме команды обменялись голами — отличились румын Матеу и уфимец Николай Сафрониди. Во второй половине игры «Уфа» вышла вперёд — фланговый прострел Дмитрия Живоглядова в касание замкнул Александр Сухов.
ФК «Уфа»: Беленов, Сафрониди (Никитин, 46), Сухов (Безденежных, 77), Табидзе, Живоглядов, Тумасян (Аликин, 46), Засеев (Сысуев, 46), Обляков (Зубарев, 68), Пауревич, Фатаи (Кротов, 77), Игбун (Абдулавов, 77).
По итогам минувшего сезона чемпионата Румынии «Университатя» стала пятой.
Контрольный матч.
«Уфа» (Уфа, Россия) – «Университатя» (Крайова, Румыния) – 2:1 (1:0)
Голы: Матеу, 40 (0:1), Сафрониди, 43 (1:1), Сухов, 59 (2:1).