Колкер: часть меня посчитала, что деньги «Локомотива» решат все проблемы

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» зимой этого года. По словам англичанина, у него были проблемы с игровой и алкогольной зависимостью.
«2016 год был самым тяжёлым в моей жизни. Я не мог тренироваться. Моя подруга потеряла мать и жила с человеком, который страдал от игровой зависимости. Я не видел своего сына месяцами. Единственным облегчением для меня был алкоголь. Я часто отключался и уже в понедельник не помнил, что случилось в субботу вечером.
«КПР» и мой агент пытались убедить меня перейти в «Локомотив», сказав, что это будет для меня новое начало. Часть меня посчитала, что те деньги, которые предлагал российский клуб, решат все проблемы, но я честно спросил себя: чем мне поможет одиночество в России? Я понятия не имел, как преодолеть чёрную полосу, и жизнь в Москве могла стать катастрофой для меня, учитывая, что я ещё и был травмирован. Тренер Иэн Холлоуэй сказал мне оставаться в «КПР». Я чуть не заплакал в его офисе", — сказал Колкер в интервью The Guardian.