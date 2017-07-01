Гюндоган: помню Смолова, я бы посоветовал ему переехать в «Боруссию» Д

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган посоветовал нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову перейти в «Боруссию» Д.
«Я, кстати, играл против него. Он в «Краснодаре», да? Помню Смолова. Я играл в дортмундской «Боруссии», это большой клуб, и знаю изнутри, как хорошо там учат, сколько возможностей ты там получаешь.
Думаю, в его возрасте нужно сделать ключевой выбор, от которого будет зависеть дальнейшая карьера: остаться в России или переехать в зарубежный чемпионат. Но я сам играл в дортмундской «Боруссии», так что рекомендую любому перейти в такой клуб, выступать в одной из лучших лиг, одной из лучших её команд. Если бы Смолов спросил лично меня, посоветовал бы ему переехать в Дортмунд. Рассказал бы о «Боруссии» много хорошего», — передаёт слова Гюндогана корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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