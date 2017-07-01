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Гюндоган составил команду, с которой он хотел бы спасти мир

1 июля 2017, суббота. 22:49. Футбол

Немецкого полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана попросили составить команду из четырёх игроков, с которой он хотел бы спасти мир.

«Каких четырёх игроков я бы взял в свой состав? Обязательно Лионеля Месси. Можно было бы взять четверых Месси, жаль, что это невозможно.

Вратарём бы взял Мануэля Нойера. А я могу взять игроков из разных поколений, да? Тогда Роналдиньо и Хави", — передаёт слова Гюндогана корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Видео-интервью с Илкаем Гюндоганом доступно на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аль-Садд Бавария Манчестер Сити ФК Барселона Илкай Гюндоган Лионель Месси Мануэль Нойер Роналдиньо Хави
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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