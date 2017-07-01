Гюндоган составил команду, с которой он хотел бы спасти мир

Немецкого полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана попросили составить команду из четырёх игроков, с которой он хотел бы спасти мир.
«Каких четырёх игроков я бы взял в свой состав? Обязательно Лионеля Месси. Можно было бы взять четверых Месси, жаль, что это невозможно.
Вратарём бы взял Мануэля Нойера. А я могу взять игроков из разных поколений, да? Тогда Роналдиньо и Хави", — передаёт слова Гюндогана корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Видео-интервью с Илкаем Гюндоганом доступно на «Чемпионате».