Газидис: этим летом «Арсенал» ищет по-настоящему высококлассных игроков

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис отметил, что лондонский клуб рассчитывает приобрести в летнее трансферное окно футболистов топ-уровня.
«Этим летом мы ищем по-настоящему высококлассных игроков. Сейчас у нас в три раза больше скаутов, чем было четыре года назад. Я считаю, что для того, чтобы быть футбольным клубом мирового уровня, необходимо быть в числе лучших в том числе и по работе за пределами поля», — цитирует Газидиса Sportsmole.
Накануне СМИ сообщили, что «канониры» намерены заполучить полузащитника «Монако» Тома Лемара и форварда «Лиона» Александра Ляказетта.
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