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Газидис: этим летом «Арсенал» ищет по-настоящему высококлассных игроков

1 июля 2017, суббота. 23:21. Футбол

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис отметил, что лондонский клуб рассчитывает приобрести в летнее трансферное окно футболистов топ-уровня.

«Этим летом мы ищем по-настоящему высококлассных игроков. Сейчас у нас в три раза больше скаутов, чем было четыре года назад. Я считаю, что для того, чтобы быть футбольным клубом мирового уровня, необходимо быть в числе лучших в том числе и по работе за пределами поля», — цитирует Газидиса Sportsmole.

Накануне СМИ сообщили, что «канониры» намерены заполучить полузащитника «Монако» Тома Лемара и форварда «Лиона» Александра Ляказетта.

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Источник: Sportsmole Сообщить об ошибке
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