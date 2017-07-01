Гончаренко: Дзагоев наверняка сыграет в следующем контрольном матче ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над сербским «Партизаном» в контрольном матче и ответил на вопрос о состоянии футболистов. Встреча проходила в Вильдоне (Австрия) на стадионе «Шпортангале» и завершилась со счётом 3:0.
«Мы продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. Ещё есть определённые моменты, когда тяжело физически. Но мы улучшили структуру игры по сравнению с первым матчем. Добавился Марио, что не может не радовать. Каждый игрок, несущий атакующий потенциал, разнообразит нашу игру. Мы начали многие вещи делать правильно в защите, в результате находим тот баланс, который нужен в преддверии старта в чемпионате.
Марио Фернандес ещё мало тренировался, много пропустил. Но, зная его любовь к тренировкам и футболу, не сомневаемся, что он с каждым днём будет улучшать свою форму. Важно, чтобы он привык к этой маске, в которой ему ещё достаточно долгое время придётся играть. Тем не менее по-другому всё смотрится, когда у нас более атакующий вариант состава.
Кто может сыграть в следующей игре? Если Васин, Головин и Дзагоев будут готовы, конечно, они сыграют. Осталось всего два матча. Дзагоев сыграет наверняка», — цитирует тренера сайт ЦСКА.
Дзагоев получил травму на финише прошлого сезона и был вынужден пропустить Кубок конфедераций.