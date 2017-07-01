Вандал в Уругвае свалил статую Луиса Суареса и оставил записку на постаменте

В субботу утром в Уругвае вандал свалил статую нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Инцидент произошёл в родном городе 30-летнего футболиста – Сальто, где в его честь в 2016 году был установлен памятник, пишет AS.
Пьяный нарушитель порядка повалил статую и написал на постаменте: «Я был на свадьбе Месси, скоро вернусь». Мужчина, которого задержала полиция, должен будет возместить ущерб и восстановить статую.
В пятницу, 30 июня, партнёр Суареса по команде — Лионель Месси — женился на Антонелле Рокуццо в своём родном городе Росарио (Аргентина). Суарес и другие игроки «Барселоны» присутствовали на свадьбе.