Анчелотти: мне нравится Алексис Санчес, но он не единственный игрок в мире

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти ответил на вопрос, нужен ли его команде форвард «Арсенала» Алексис Санчес. Ранее в СМИ сообщалось, что мюнхенский гранд является главным претендентом на чилийского футболиста.
«Если появится шанс приобрести Санчеса, то клуб воспользуется им. Сейчас много слухов. Мне нравится Алексис, он хороший игрок, но не единственный в мире.
Сейчас на трансферном рынке много вариантов. Мне кажется, рынок стал по-настоящему сумасшедшим, но «Бавария» не является сумасшедшим клубом", — цитирует Анчелотти Goal.
Алексис сообщил, что определился со своим будущим