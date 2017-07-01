Жермен: перейти в топ-клуб Мбаппе ещё успеет, сейчас лучше остаться в «Монако»

Экс-форвард «Монако» Валер Жермен, который этим летом перешёл в «Марсель», выразил надежду, что его бывший партнёр, нападающий Килиан Мбаппе, останется в команде на следующий сезон.
«Если Мбаппе останется в „Монако“, то сделает правильный выбор, потому что здесь он точно продолжит расти. Перейти в топ-клуб Мбаппе ещё успеет. Сейчас ему нужно еще раз испытать себя и попробовать провести сезон в качестве лидера, а не просто молодого игрока с огромнейшим потенциалом», — цитирует Жермена RMC.
Ранее сообщалось, что «Монако» готов повысить зарплату Мбаппе на 900%, чтобы удержать его в клубе хотя бы ещё на один год.
Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах.