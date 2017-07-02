Форвард «Тоттенхэма» Кейн на Багамах сделал предложение своей девушке

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн во время летнего отдыха на Багамских островах сделал предложение своей девушке Кейт Гудлэнд.
«Она сказала „Да“!», — написал Кейн в своём «твиттере».
23-летний футболист и его избранница знают друг друга ещё со школы. В январе этого года у пары родилась дочь Айви.
Фото можно посмотреть в «Твиттере».
В минувшем сезоне Кейн во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии (28 голов) и помог «Тоттенхэму» финишировать на втором месте в таблице.
Кейн: моя цель — забить 50 голов за сезон