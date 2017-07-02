Аллегри: я не сделал ничего, чтобы отговорить Погба от перехода в «МЮ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что не пытался удержать полузащитника Поля Погба минувшим летом, когда туринцы получили предложение от «Манчестер Юнайтед». Переход Погба обошёлся английскому клубу в € 105 млн по версии Transfermarkt.
«Я не сделал ничего, чтобы удержать Погба в „Ювентусе“, потому что когда клуб сказал мне сумму…
Погба или Дибала? Пауло играет грациознее, за его движениями легко смотреть, но Поль обладает редкой физической силой и техникой, что делает его уникальным", — сказал Аллегри в интервью Sky Italia.
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