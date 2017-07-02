Полузащитник Леандро Паредес прибыл в расположение «Зенита». Сине-бело-голубые находятся в Австрии, где проходит летний сбор команды.
Накануне «Зенит» и «Рома» достигли договоренности о переходе Паредеса в состав сине-бело-голубых. Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года.
22-летний аргентинец провёл 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Паредес перешёл в стан «волков» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за € 6 млн, затем провёл сезон в «Эмполи» на правах аренды.
Видео доступно на «Чемпионате».
Как «Зенит» ждёт Паредеса и готовится к сезону: видео
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