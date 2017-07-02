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Дибала забил гол со штрафного удара, перебросив стенку из 20 человек

2 июля 2017, воскресенье. 00:47. Футбол

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала стал организатором благотворительного матча в родном городе Лагуна-Ларга. Игра состоялась в субботу, 1 июля.

23-летний футболист ради проведения игры решил пропустить свадьбу партнёра по сборной Аргентины Лионеля Месси. В матче приняли участие друзья Дибалы и жители города, пишет Infobae.

По ходу встречи Дибала забил гол со штрафного удара, перебросив стенку из около 20 человек, которые стояли на линии ворот. Публика встретила точный выстрел форварда «Ювентуса» громкими овациями.

Видео гола Дибалы можно посмотреть в «Твиттере».

Красота дня. Девушка Пауло Дибалы Антонелла
В рубрике «Красота дня» — возлюбленная героя четвертьфиналов Лиги чемпионов, форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы — Антонела Кавальери.
Источник: infobae.com Сообщить об ошибке
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Ювентус Пауло Дибала
Новости. Футбол
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