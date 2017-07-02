«Барселона» заинтересована в приобретении Бонуччи

Если Леонардо Бонуччи покинет «Ювентус», то он с наибольшей вероятностью перейдёт в «Барселону», утверждает Tuttosport.
В последние месяцы серьёзный интерес к футболисту проявляли «Челси» и «Манчестер Сити». «Ювентус» уже заявлял, что не планирует расставаться со своим центральным защитником. Тем не менее, если сам игрок выразит заинтересованность в переходе, то туринцы готовы вести переговоры. Леонардо выступает за «Ювентус» с 2010 года.
Предполагается, что 30-летний Бонуччи может быть оценён приблизительно в € 70 млн.