«Челси» и «Наполи» интересуются защитником «Хоффенхайма» Толяном

К 22-летнему фланговому защитнику «Хоффенхайма» Джереми Толяну проявляют интерес такие клубы, как «Челси» и «Наполи», утверждает Bild. Сообщается, что скоростной игрок обороны привлёк к себе повышенное внимание после успешного выступления на чемпионате Европы для футболистов не старше 21 года.
«Хоффенхайм» не горит желанием продавать Толяна и хочет продлить с ним контракт. Действующее соглашение заканчивается через год, летом 2018-го, так что «Хоффенхайму» нужно договориться с игроком сейчас, чтобы не потерять его бесплатно.