Видеообзор матча «Спартак» — «Вождовац» (3:2)

«Спартак» в контрольном матче с «Вождовацем» (Сербия) добился победы со счётом 3:2. Встреча прошла в Филлахе (Австрия) на стадионе «Шпортплац Фёлькендорф».
Уже на 5-й минуте Зе Луиш вывел красно-белых вперёд, а через восемь минут Луис Адриано удвоил преимущество москвичей. Вскоре нападающий сербской команды Джуро Зец отыграл один мяч, а в конце первого тайма «Вождовац» сравнял счёт благодаря голу Стефана Дражича.
На 79-й минуте Зе Луиш и Марко Гаич получили по красной карточке за драку. В концовке «Спартак» сумел вырвать победу: за пять минут до конца основного времени Джано Ананидзе забил победный мяч.
Предлагаем вам ознакомиться с видеообзором матча