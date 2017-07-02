«Торино» хочет купить у «Байера» Мехмеди примерно за € 4 млн

«Торино» рассчитывает подписать нападающего «Байера» Адмира Мехмеди менее чем за € 4 млн, сообщает Tuttosport.
26-летний швейцарец выступает за «Байер» с 2015 года. Туда он перешёл из другого немецкого клуба — «Фрайбурга». До того Адмир играл за «Цюрих» и киевское «Динамо».
Контракт игрока сборной Швейцарии с «Байером» действует до июня 2019 года. Мехмеди чаще играет на позиции второго форварда, но может действовать и на левом фланге. Предполагается, что «Торино» видит его именно в роли флангового полузащитника.