Швайнштайгер: моя травма не выглядит серьёзной, надеюсь уже скоро сыграть

32-летний полузащитник Бастиан Швайнштайгер, который известен прежде всего по игре за «Баварию» и сборную Германии, а сейчас выступает в MLS за «Чикаго Файр», прокомментировал полученное в конце первого тайма матча против «Ванкувер Уайткэпс» повреждение бедра. Бастиан обработал мяч, выполнил передачу и тут же попросил замену, держась за бедро. По предварительному диагнозу, серьёзной травмы у него нет — скорее всего, речь идёт о защемлении нерва.
«Наша команда провела очередной отличный матч. К счастью, моя травма не выглядит серьёзной, и я с нетерпением жду наших следующих игр, в которых должен принять участие», — написал Швайнштайгер в своём «твиттере».
Швайнштайгер подписал контракт с «Чикаго» в этом году и дебютировал в составе команды в марте. В 14 матчах немец забил два мяча и выполнил одну голевую передачу.